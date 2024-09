Reakcije na nova hapšenja Srba na Kosovu: Progon neprimeren Evropi 21. veka

Beta pre 1 sat

Četvorica srpskih mladića uhapšena su sinoć u Kosovskoj Mitrovici, a danas i dvojica predstavnika Srpske demokratije Aleksandar Arsenijević i Ivan Orlović, što su srpski političari osudili i ocenili da je u pitanju "progon neprimeren Evropi 21. veka". Direktor za kampanje pokreta Kreni-promeni Savo Manojlović napisao je na društvenoj mreži Iks da je policija na Kosovu sinoć uz "neviđenu brutalnost pretukla i uhapsila srpske mladiće, a zatim sprečila da im se pruži pomoć". "Danas je na ulici divljački uhapšen Aleksandar Arsenijević zbog dolaska (kosovskog premijera Aljbina) Kurtija u Severnu Kosovsku Mitrovicu. Srpski narod na Kosovu svakodnevno trpi maltretiranje i progon neprimeren Evropi 21. veka", napisao je Manojlović. Predsednica Evropskog pokreta Srba sa Kosova i Metohije Rada Trajković ocenila je da je Kosovo izgleda "demokratija" za sve sem Srba i upitala "kome je pretnja ovaj momak", uz snimak hapšenja Arsenijevića. "(Nekadašnjeg potpredsednika Srpske liste Milana) Radoičića i njegove pustili da pobegnu i nisu smeli ni da pipnu, a kinje obične momke iz komšiluka po Severu", navela je Trajković na Iksu. Nekadašnji predsednik Dveri Boško Obradović, za situaciju na Kosovu i Metohiji optužio režim predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ali i one koji mu se nisu usprotivili. "Vučićev režim biće upamćen kao veleizdajnički, jer je predao i prodao srpski narod i državu na Kosovu i Metohiji, a svi mi koji smo im to dozvolili kao kukavice i bednici. Sramota me je generacije Srba kojoj i sam pripadam. Svi smo krivi što ovi izdajnici još uvek vladaju Srbijom", napisao je Obradović. Četvoricu srpskih mladića sinoć je u Kosovskoj Mitrovici privela kosovska policija, koja tvrdi da su bili pod dejstvom alkohola i vređali policajce, dok očevici tvrde da je policija mladiće na ulici "prebijala 10 minuta". Danas je severni deo Kosovske Mitrovice posetio kosovski premijer Aljbin Kurti, koji je ručao u jednom od restorana, a svoj protest duvanjem u pištaljku iskazao je lider Srpske demokratije Aleksandar Arsenijević, koji je zbog toga priveden, pa pušten uz kaznu za remećenje javnog reda i mira. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, nakon čega je izjavio da će se obratiti u naredna 72 sata i izneti zahteve Srbije povodom aktuelne situacije na Kosovu i Metohiji.

Arsenijević i Orlović pušteni uz kazne za narušavanje javnog reda i mira Čelnici Srpske demokratije Aleksandar Arsenijević i Ivan Orlović pušteni su iz kosovske policije nekoliko sati nakon privođenja na mitrovačkom šetalištu, jer su duvali u pištaljke tokom posete premijera Aljbina Kurtija.

Arsenijeviću i Orloviću je, kako piše portal Kossev, izrečena kazna za narušavanje javnog reda i mira. Oni su privedeni ranije danas, jer su duvali u pištaljke tokom posete premijera Aljbina Kurtija novootvorenom lokalu brze hrane u severnom delu Kosovske Mitrovice. Manja grupa građana, piše Kossev, politički saborci, građani i civilni aktivisti, protestovali su ispred policijske stanice u severnom delu Kosovske Mitrovice, gde su, duvajući u pištaljke, čekali puštanje Arsenijevića i Orlovića. Po puštanju iz stanice, Arsenijević je ocenio da je i taj slučaj, ali i slučaj sinoćnjeg hapšenja četvorice srpskih mladića takođe u Mitrovici, definicija "sprovođenja policijske represije". "One (kazne) padaju na sudu u vodu jer jednostavno, izazivanje buke, imamo pravo do 22 časa. Neka se policija poduči poslu, a njihovu brutalnost ste videli i sami", rekao je on. Dodao je da je tim mladićima određeno zadržavanje do 48 sati i da će odluka o pritvoru biti doneta sutra. Arsenijević je naveo i da će sutra, u dogovoru sa porodicama mladića, odlučiti o daljim koracima, ponavljajući zahtev kosovskoj policiji da ih pusti na slobodu i da se postupak nastavi u redovnoj proceduri.

(Beta, 10.09.2024)