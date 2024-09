"Prepoznao sam svoje dete i pao na kolena": Otac tragično nastradale Angeline Aćimović o poslednjem kontaktu sa ćerkom, emisija "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović", ponedeljak 22 h

Angelina Aćimović je devojčica koja je tragično nastradala kada je dečak ubica hicima usmrtio devetoro svojih drugara i čuvara škole „Vladislav Ribnikar“, a njen otac Anđelko Aćimović u emotivnoj ispovesti u emisiji „Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović“ koja se emituje samo na Blic televiziji ponedeljkom u 22 sata, priseća se poslednjeg kontakta sa ćerkom.

Anđelko Aćimović se seća svakog trenutka koji je proveo sa svojom ćerkom koja je tragično nastradala. Seća se i kada je prohodala, progovorila, kako ga je zvala, ali i koliko je ljubavi i topline nosila u sebi. - U početku me je zvala tati, a inače, kasnije, imala je svakakve svoje ispade, ćelavi Anštajn genije, svakakve neke svoje izmišljotine, iz milošte, naravno. To je dete koje svako može samo da poželi. Toliko ljubavi kod nje je bilo da je nemoguće to sabrati