Gutereš najoštrije osudio izraelski vazdušni napad na bezbednu zonu na jugu Gaze

NjUJORK – Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš najoštrije je osudio izraelski vazdušni napad na utvrđenu bezbednu zonu na jugu Gaze, rekao je portparol UN Stefan Dižarik. "Upotreba teškog naoružanja u gusto naseljenim područjima je nesavesna", rekao je Dižarik, preneo je Rojters.

Prema njegovim rečima, Palestinci su se preselili u ovu oblast u Kan Junisu u potrazi za skloništem, u potrazi za bezbednošću, nakon što su im same izraelske vlasti više puta saopštile da to učine. Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su ranije danas da su mete vazdušnog napada na humanitarnu zonu koju je odredio Izrael na jugu Gaze bila tri visoko rangirana operativca Hamasa. Izraelska vojska je navela da su to Samer Ismail Hader Abu Daka, šef Hamasovih