Kiša će padati celi dan: Najniža temperatura i do 11 stepeni, a evo kada nas očekuje razvedravanje

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a posle podne se očekuje prestanak padavina, uveče i razvedravanje. U Bačkoj, Sremu, Mačvanskom i Kolubarskom okrugu biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Očekuje se vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 11 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. U Beogradu će pre podne biti oblačno, ujutru sa slabom kišom, a posle podne se očekuje postepeno razvedravanje. Duvaće vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura biće oko 16 stepeni, a najviša dnevna oko 24 stepena. Na području Šumadije, Pomoravlja, istočne i jugoistočne Srbije na snazi je žuti meteo alarm što