Dačić na radnom doručku: Razgovarao sa gradonačelnikom Guangdžoua Sun Džijangom (foto)

"Četvrti dan posete NR Kini započeo sam radnim doručkom sa gradonačelnikom grada Guangdžoua Sun Džijangom, sa kojim sam razgovarao o modalitetima povezivanja i saradnje naših zemalja u oblastima od zajedničkog interesa", poručio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić koji boravi u poseti Kini.

On je poručio i sledeće: - Složili smo se da neprestano unapređujemo naše sveobuhvatne odnose u cilju jačanja čeličnog pijateljstva.