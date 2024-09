Akademik o ujedinjenju opozicije oko litijuma: To je smeša ulja i vode, mora jako da se meša da ostane homogena

Akademik Nenad Kostić, povodom ujedinjenja opozicije protiv kopanja litijuma, kaže da mu je milo što su se privremeno ujedinili u skupštini, ocenjujući da su ih narod i aktivisti naterali na to. „Nadam se da će ta koalicija opstati za sve vreme skupštinske rasprave, nadam se da će iz nje izaći nešto konstruktivno.

To je smeša ulja i vode, koja može privremeno da izgleda homogeno, ako se jako meša“, ističe on u Novom danu. Veruje „da u toj heterogenoj koaliciji ima labavih i čvrstih članova, skupili su se oko minimuma oko čega se izgleda slažu“. Na pitanje kako tumači poziv predsednice skupštine da na raspravu dođe i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, on navodi da, što se tiče civilizacijskih normi, „neka dođe“, ali „u lokalnom smislu ne bih voleo da dođe“, jer bi on ukrao