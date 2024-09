Za budućnost bih odgovorna su sva tri naroda: Cvijanović: Politika Srpske je mir, stabilnost, bezbednost i poštovanje ustava

Politika Republike Srpske je mir, stabilnost, bezbednost i poštovanje Ustava, slova Dejtonskog sporazuma i svih nadležnosti koje RS Ustavom ima, poručila je večeras srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović.

Ustav BiH jasno kaže da postoje dva entiteta i tri konstitutivna naroda, koja imaju potpuno jednaka prava, a politika usmerena protiv Srpske i srpskog naroda koju vodi političko Sarajevo, ništa dobro neće doneti BiH, rekla je ona za RTRS. "Mi ovde imamo problem, jedan politički obračun sa, ja bih rekla Srbima. Nije to samo Republika Srpska, manifestacija koju oni ne podnose. To nije uopšte teška rečenica. Ja to baziram na iskustvu, ja prepoznajem tako nešto. Ako je