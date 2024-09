NBS nakon pauze nastavila da smanjuje kamate

Narodna banka Srbije (NBS), koja je u svoje monetarno popuštanje krenula u junu, odlučila je da nakon avgustovske pauze danas ponovo smanji kamatne stope, opet za 25 baznih poena.

Referentna kamatna stopa tako sada iznosi 5,75 odsto, a kamatne stope na depozitne i kreditne olakšice pale su na 4,5 i sedam odsto. Analitičari očekuju da bi referentna kamatna stopa do kraja godine mogla da padne na 5,5 ili 5,25 odsto. Marcin Sulewski iz Ipopema Securitiesa kaže da zasad projektuje još jedno smanjenje kamata do kraja godine. "Ciklus monetarnog popuštanja će se nastaviti, ali bi ubrzanje inflacije do kraja godine moglo da natera centralne bankare