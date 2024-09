VIDEO Ukrajinci srušili jedan od najmodernijih ruskih borbenih aviona: Suhoj vredan 50 miliona dolara oboren iznad Crnog mora

: Ukrajinska vojska srušila je moćni ruski borbeni avion tipa Su-30M tokom operacije u Crnom moru, objavila je danas ukrajinska vojna obaveštajna agencija HUR.

Prema još uvek nepotvrđenim informacijama, obaranje aviona izvedeno je ručnim bacačem protivvazdušnih raketa, piše Odesa žurnal. BREAKING: Ukrainian Forces Shoot Down Russian SU-30 Over Black Sea The GUR has released a video showing what they claim is the downing of a Russian Su-30 aircraft over the Black Sea, stating it was shot down „during an operation in the water area.“ Russian military sources have… pic.twitter.com/zi5HvS8SL2 — OSINT Aggregator