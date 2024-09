"To je smeša ulja i vode": Rastali se kao "Srbija protiv nasilja", sastavljaju se kao opozicija protiv litijuma: Ima li šanse da počnu ljubav ispočetka

Rastali su se kao "Srbija protiv nasilja", što je bilo jasno vrlo brzo nakon decembarskih izbora, i definitivno potvrđeno na izborima 2. juna na kojima su nastupali odvojeno, ali je tema kopanja litijuma u Srbiji donela ujedinjenje parlamentarnoj opoziciji. Njeni lideri redom brane to ujedinjenje i kažu da je materija koja je iznad politike, ali analitičari nemaju baš dobre prognoze i slikovito opisuju da je novo spajanje "smeša ulja i vode".

Jedan od njih je akademik Nenad Kostić, koji je povodom ujedinjenja opozicije protiv kopanja litijuma, istakao da mu je milo što su se privremeno ujedinili u skupštini, ocenjujući da su ih narod i aktivisti naterali na to. - Nadam se da će ta koalicija opstati za sve vreme skupštinske rasprave, nadam se da će iz nje izaći nešto konstruktivno. To je smeša ulja i vode, koja može privremeno da izgleda homogeno, ako se jako meša - rekao je on za N1. Kako je rekao,