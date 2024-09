Uzelac: Smanjenje referentne kamatne stope trebalo bi da obezbedi povoljnije kredite

Najnovije smanjenje referentne kamatne stope od Narodne banke Srbije za 25 baznih poena trebalo bi, prema oceni urednika portala Kamatica Dušana Uzelca, da obezbedi povoljnije kredite jer čim padne kamatna stopa kao jedan od parametara bankarskog sistema, to bi trebalo da rezultira jeftinijim novcem u opticaju.

On je za Tanjug rekao da bi to u nekom trenutku trebalo da se prenese i na građane, ali da se onda suočavamo sa problemom u vidu važne karakteristike ove industrije a to je njena loša cenovna fleksibilnost. 'To znači da kada padne cena nekog resursa i steknu se uslovi da krajnji proizvod bude jeftiniji, on ne pojeftini zbog toga što mi kao kupci tog proizvoda, u ovom slučaju zaduženja i kredita, ne reagujemo adekvatno, odnosno nemamo problem i da nam prodaju