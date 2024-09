Oblačno, kišovito i osetno hladnije - vikend pravi jesenji

Stižu oblaci, donose kišu i pljuskove s grmljavinom, a očekuje se i osetni pad temperature. Ujutru temperatura od 14 do 19, tokom dana od 13 na zapadu i severozapadu do 25 stepeni na istoku i jugoistoku zemlje. U Beogradu povremeno kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura ujedno će biti i najviša dnevna, 19 stepeni. Tokom dana hladnije. Vikend će biti pravi jesenji, hladan i kišovit.

U Srbiji oblačno, kišovito i osetno hladnije vreme, sa najvišom dnevnom temperaturom do 25 stepeni. Naoblačenje i osetno zahlađenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, ujutro će zahvatiti Bačku, Srem, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, tokom prepodneva će se proširiti na centralne, a sredinom dana i posle podne i na ostale predele. Jutarnja temperatura od 14 do 19, a dnevna od 13 na severozapadu i zapadu do 25 stepeni na jugoistoku i istoku zemlje. U