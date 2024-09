Pogledajte kako se ciklon Boris kreće kroz Evropu, oblaci puni kiše vode do kataklizme: I Srbija na udaru jake oluje, meteorolozi upozorili na apokaliptični scenario iz 2013.

U Austriji se pakuju džakovi sa peskom, u Češkoj su ispražnjeni rezervoari, a u Poljskoj se očekuju bujične poplave, jer prognostičari upozoravaju na dane sa "potencijalno katastrofalnim" padavinama. Ovako u Evropi izgledaju pripreme za oluju koju donosi ciklon Boris, a na čijem udaru će se naći i Srbija. Tokom vikenda se u Evropi očekuju rekordne padavine, zbog čega meteorolozi strahuju da će se ponoviti poplave iz 2013. godine.

Poljski premijer Donald Tusk rekao je da su u toku pripreme za oluju, nakon što je prisustvovao brifingu o opasnostima od poplava u Vroclavu. U Austriji su jaka kiša i sneg na planinama već doveli do prekida putovanja, a kancelar Karl Nehamer je rekao da je vojska spremna da rasporedi do 1.000 ljudi ako bude potrebno. Kada je reč o Češkoj, ova zemlja radi sve kako bi se zaštitila, zbog poplava koje su ranije dovele do apokalipse. Slike poplavljenih stanica metroa