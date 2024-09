Nemački ministar odbrane Pistorijus: Putin preti kad god hoće

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus odbacio je danas pretnje ruskog predsednika Vladimira Putina odmazdom, ukoliko zapadni saveznici dozvole Ukrajini da koristi njihove rakete dugog dometa za gađanje ciljeva unutar Rusije. „Nije na meni da sudim o čemu se Velika Britanija i SAD međusobno dogovaraju.

Na onima koji su isporučili to oružje je da odluče kako će se koristiti, a međunarodno pravo to dozvoljava“, rekao je Pistorijus. A Putinove pretnje su Putinove pretnje, to je sve što treba da se kaže. On preti kad hoće i kad god mu odgovara, dodao je, prenosi Politiko. Ruski lider je u četvrtak uveče uputio eksplicitnu poruku zapadnim partnerima Ukrajine, upozoravajući ih da ne dozvole Kijevu da koristi donirane rakete dugog dometa za udar duboko na teritoriju