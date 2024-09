U Srbiji danas hladno, kišovito i vetrovito, na višim planinama slab sneg

U Srbiji danas oblačno i hladno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima koji će biti intenzivniji uveče i tokom noći u Banatu i Braničevskom okrugu.

Na visokim planinama kiša će tokom dana preći u slab sneg. Vetar umeren i jak, a na severu i zapadu i sa udarima olujne jačine, severozapadni i zapadni, dok će samo još ujutru i pre podne u Banatu i istočnoj Srbiji duvati slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Najniza temperatura od 7 do 11 stepeni, a najviša dnevna od 11 do 16 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Tanjug/Vladimir Sporčić U Beogradu danas oblačno i hladno povremeno sa