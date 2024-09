Saliven: SAD pomažu Ukrajini da zaštiti nuklearne elektrane od ruske pretnje

Pretnja od napada Rusije na infrastrukturu ukrajinskih nuklearnih elektrana je realna, pa SAD pružaju podršku Ukrajini da ih zaštiti, izjavio je savetnik za nacionalnu bezbednost predsednika SAD Džejkob Saliven.

'Rusi drsko napadaju civilnu energetsku infrastrukturu. Oni su i ranije pogađali ukrajinske nuklearne elektrane i mislim da ćemo to ponovo videti, a ovi objekti su veoma važni za snabdevanje Ukrajine energijom. Zato je potreba da se pomogne Ukrajini da zaštiti ove nuklearne elektrane posebno akutna i to činimo našim glavnim prioritetom', rekao je Saliven na 20. godišnjem Jaltinske evropske strategije (YES) u Kijevu, prenosi Interfaks Ukrajina. Prema njegovim