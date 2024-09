Susnežica na Kopaoniku, danas hladno i kišovito

U Srbiji oblačno i hladno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, koji će biti intenzivniji uveče i tokom noći u Banatu i Braničevskom okrugu. Na Kopaoniku pada susnežica. Najviša dnevna temperatura do 16 stepeni.

Na visokim planinama kiša će tokom dana preći u slab sneg. Na Kopaniku već pada susnežica. Najniža temperatura od sedam do 11 stepeni, a najviša dnevna od 11 do 16 stepeni. U Beogradu oblačno i hladno povremeno sa kišom. Vetar umeren i jak, ujutru i pre podne jugozapadni, a od sredine dana u skretanju na severozapadni pravac. Najniža temperatura od 9 do 11, a najviša dnevna oko 14 stepeni. Prema izgledima vremena za sedam dana, u ponedeljak oblačno i hladno sa