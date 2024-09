(Mapa) Srbija pod oblacima: Vremenska prognoza meteorologa Ristića: Brzo nam sledi veliki obrt, a evo kakva nas zima čeka

Nakon više od 90 dana ekstremno visokih temperatura i najtoplijeg leta, još krajem avgusta i početkom septembra došlo je do promene cirkulacije u atmosferi, a od kada je u petak hladan arktički vazduh, takozvani polarni vrtlog, prošao kroz „bečka vrata“ i stigao do Srbije, postali smo jedna od najhladnijih tačaka na Balkanu sa temperaturom vazduha od 10 do 15 stepeni Celzijusa.

Meteorolog Ivan Ristić kaže za „Blic“ da su pred nama još dva hladna dana, i da će od utorka i srede temperatura polako početi da raste do oko 20, maksimalno 25 stepeni Celzijusa, ali do kraja septembra se očekuje da Srbija bude pod oblacima sa čestim padavinama. Prema najnovijoj vremenskoj prognozi danas će biti hladno, oblačno i sa povremenom kišom. U Vojvodini će duvati jak vetar, a tek popodne se očekuje slabljenje vetra u svim delovima zemlje. Minimalna