Dodik pisao Trampu: „Predsedniče, čuvajte se, we need you to win“

: Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je reči podrške predsedničkom kandidatu na narednim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama Donaldu Trampu na koga je po drugi put pokušan napad.

Dodik je napisao da su Trampa pokušali da ubiju drugi put. ➡️ Second attempt to kill President Trump already. Mr. President, take care, we need you to win! America needs you, but the rest of the world as well! @realDonaldTrump ➡️ Већ други покушај убиства предсjедника Трампа. Господине предсjедниче, чувајте се, требате нам да… — Милорад Додик (@MiloradDodik) September 16, 2024 „Gospodine predsedniče, čuvajte se, trebate nam da pobedite! Potrebni ste Americi, ali i