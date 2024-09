Tijeri Breton podneo ostavku na mesto komesara EU

: Evropski komesar za unutrašnje tržište Tijeri Breton iz Francuske, koga je ta zemlja imenovala za drugi mandat u Evropskoj komisiji, podneo je danas ostavku.

Breton je objavio na društvenoj mreži X pismo o ostavci, upućeno predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, u kojem je naveo da njegova ostavka odmah stupa na snagu. I would like to express my deepest gratitude to my colleagues in the College, Commission services, MEPs, Member States, and my team. Together, we have worked tirelessly to advance an ambitious EU agenda. It has been an honour & privilege to serve the common European interest🇪🇺