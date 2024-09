Ministarstvo prosvete: Do 30 odsto nastavnika obustavilo rad u 133 osnovne i 69 srednjih škola

BEOGRAD - Ministarstvo prosvete saopštilo je danas da je prema podacima dobijenim od svih školskih uprava, od ukupno 1.294 osnovne škole, nastavu obustavilo do 30 odsto nastavnika u 133 škole, dok su časovi skraćeni u 339 osnovnih škola.

Kako se navodi u saopštenju, u 97 škola nastavu nije držalo od 30 do 70 odsto nastavnika, a u 444 osnovne škole nastavu je obustavilo više od 70 odsto nastavnika. Od ukupno 478 srednjih škola, u 69 srednjih škola nastavu je obustavilo do 30 odsto nastavnika, u 40 škola nastavu nije držalo od 30 do 70 odsto nastavnika, dok je u 173 srednje škole nastavu obustavilo više od 70 odsto nastavnika. Časovi su skraćeni u 125 srednjih škola. Premijer Miloš Vučević rekao je