Neuobičajena pojava: Krajem septembra Zemlja će dobiti još jedan "mesec"

Jedan mali asteroid ući će u Zemljinu orbitu krajem septembra i kružiti oko naše planete nepuna dva meseca, što znači da ćemo, barem na kratko, imati dva prirodna satelita.

Naš budući mini-mesec je asteroid po imenu 2024 PT5, koji je otkriven 7. avgusta zahvaljujući ATLAS sistemu. Objekat je na takvoj putanji da će privremeno biti "zarobljen" u Zemljinoj gravitaciji i to od 29. septembra do 25. novembra. Prema proračunima Karlosa i Raula de la Fuente Markos, istraživača Madridskog univerziteta Komplutense, za to vreme opisaće samo jednu kružnicu oko naše planete, pre nego što nastavi dalje svojim putem. Asteroid ima samo deset metara