Čaušić: Većina vode iz poplavljenih područja neće ići ka Srbiji

Načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić izjavio je danas da "većina vode koja otiče iz Slovačke, Poljske i Rumunije", koje su pogođene katastrofalnim poplavama koje je izazvao ciklon "Boris", neće ići ka Srbiji, ali da je najveća pažnja usmerena na Dunav, iako se ne očekuje da će biti pređena granica vanredne odbrane od poplava.

Čaušić je za RTS rekao da je vodostaj Dunava kod Bezdana, u odnosu na jučerašnji dan, porastao za jedan metar. On je kazao da se ne očekuju problemi ni kod Šapca, na Savi. 'Može eventualno doći do izlivanja Dunava u delu naselja Kamenjar u Novom Sadu, to su bukvalno vikendice koje se nalaze u toku reke', kazao je Čaušić. Dodao je da nije bilo nikakvih problema sa izlivanjem vodotokova u Srbiji tokom prethodnih nekoliko dana intenzivnih padavina, jer su korita reka