Član štaba: Na Savi i Dunavu se ne očekuje probijanje granica vanredne odbrane od poplava

: Član gradskog Štaba za vanredne situacije u Šapcu Zoran Zdravković izjavio je da je vodostaj Save u tom gradu jutros ispod redovne odbrane od poplava, i dodao da se ne očekuje da će ta granica biti pređena.

Zdravković je za RTS rekao da ukoliko i dođe do toga, "proglašenje redovne odbrane od poplava ne znaci da dolazi do poplava", već da je to samo stanje pripravnosti. On je kazao i da se ne očekuje da će Sava preći u narednom periodu granicu redovne, ili vanredne odbrane od poplava, povodom poplavnog talasa koji ugrožava centralnu Evropu, jer su „vodotoci drugog reda“, odnosno reke koje se na području Šapca ulivaju u Savu, sa „skoro praznim koritima“. Iz Republičkog