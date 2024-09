Situacija sa poplavama u Donjoj Austriji i dalje teška, evakuisano sedam gradova; Poljska: Gradonačelnik Nise pozvao stanovnike na evakuaciju

VARŠAVA, BEČ - Iako su jake kiše koje je proteklih dana doneo ciklon Boris u Austriji tokom noći uglavnom prestale, situacija sa poplavama i dalje je teška, a u pokrajini Donja Austrija, koja je najteže pogođena, evakuisano je sedam gradova u oblasti Tulnerfeld.

Crveni krst je postavio sklonište za hitne slučajeve na sajmu u gradu Tuln, koje može da primi do 1.000 ljudi, prenosi bečki Kurir. Nakon što je u poslednjih nekoliko dana u Donjoj Austriji palo pet do šest puta više od uobičajene količine mesečnih padavina, kiša je prestala, a prema najavama meteorologa, od danas do vikenda ne očekuju se velike količine padavina. Hitne službe su, međutim, i dalje konstantno angažovane, posebno u Donjoj Austriji, gde su u poplavama