Lajčak: Ostajem na raspolaganju

Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izrazio je danas žaljenje, posle odvojenih sastanaka u Briselu sa glavnim pregovaračima dve strane, što nisu u trilateralnom formatu rešavana najhitinija pitanja iz dijaloga.

On je najavio da će se razgovori nastaviti narednih nedelja. „Ugostio sam danas dva glavna pregovarača Kosova i Srbije i njihove delegacije na odvojenim sastancima u Briselu. Žao mi je što se danas u trilateralnom formatu nismo pozabavili najhitnijim pitanjima", napisao je Lajčak na društvenoj mreži Iks.