Vučić: Najkasnije za 12 dana izaći ćemo sa programom kako da suzbijemo liste čekanja

– Mi ćemo za najkasnije za 12 dana izaći sa kompletnim programom kako da suzbijemo liste čekanja – najavio je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić, gostujući na TV Pink.

On je rekao da su liste čekanja prioritet. – Liste čekanja su nešto odvratno što kod nas postoji već 35, 40 godina. To je deo naše nesposobnosti da stvarno rešavamo probleme, deo i korupcije za svakog od nas, govorim i o različitim državnim organima koji u tome učestvuju, a sa druge strane imate i kombinacije koje razni prave sa svim pomagalima. Sa svim tim ćemo da se izborimo. Vrlo je komplikovano i biće mnogo problema oko toga – naglasio je Vučić. On je pozvao