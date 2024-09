Mali: Penzije će u decembru dostići 435 evra, plate u javnom sektoru od januara rastu za osam odsto

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da su danas na sednici Vlade Srbije Zakon o rebalansu budžeta i Zakon o finansijskoj pomoći porodicama sa decom i da će ta dva zakona, u ponedeljak već biti pred poslanicama.

On je gostujući na RTS rekao da imamo pozitivne prihode i da zato radimo pozitivan rebalans budžeta za ovu godinu, a on je kako je naglasio i uvod za budžet za 2025. godinu koji će biti gotov do novembra. "Imamo za 133 milijardi dinara veće prihode od planiranih i ideja nam je da vidimo na koji način da te prihode podelimo ili usmerimo ka onome što nam je u ovom trenutku prioritet", rekao je Mali i naveo da je Srbija druga ekonomija po stopi rasta u Evropi, da nam