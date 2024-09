Počela primena Zakona o radu javnih preduzeća, ovo su glavne promene: Ko će vršiti proveru znanja, i rešava li se status v.d.

Zakon o upravljanju privrednim društvima u vlasništvu Srbije, koji je usvojen 15. septembra prošle godine, počeo je da se primenjuje pre nekoliko dana i odnosi se na više od 140 javnih preduzeća koja treba da promene pravnu formu u akcionarsko društvo ili društvo sa ograničenom odgovornošću, izuzev pokrajinskih i lokalnih, koja se za sada nisu obuhvaćena.

Za one koji su zaboravili, ovaj dokument je usvojen jer se Srbija obavezala još krajem 2019. godine i to prilikom revizije programa sa MMF-om. Ono što je važno da se kaže je i to da je Vlada Srbije 1. aprila 2021. godine usvojila Strategiju državnog vlasništva i upravljanja javnim preduzećima i privrednim subjektima koji su u vlasništvu države za period od 2021. do 2027. godine. To bi moglo da znači da bi ovaj proces transformacije do tada trebalo i da se završi.