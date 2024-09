Težak udes kod Surčina: U sudaru teretnih vozila povređeno pet osoba

U sudaru dva teretna vozila na obilaznici oko Beograda, kod petlje Dobanovci ka Surčinu, povređeno je pet osoba, saznaje Tanjug.

Povređeni su prevezeni u Urgentni centar, a do udesa je došlo oko 6.50 sati. Saobraćaj se odvija jednom trakom. Na snmku objavljenom na Instagram stranici 192.rs vidi se da je u nesreći ućestvovao kamion, automobil i jedno manje teretno vozilo. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs)