Vučić: Očekujem da vlada danas donese odluku o uvođenju vojnog roka

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da očekuje da će Vlada Srbije danas na svečanoj sednici doneti odluku o uvođenju obaveznog vojnog roka koji će trajati ukupno 75 dana.

On je posle prikaza sposobnosti Vojske Srbije "Zastava2024" na aerodromu u Batajnici istakao da će vojni rok za muškarce trajati 60 plus 15 dana, ukupno 75 dana. "To je pet puta manje nego u naše vreme, a ne moram da kažem da će svakako izlasci biti mnogo lakši nego što su bili u naše vreme, ali i čitava disciplina mnogo manja nego pre, ali će morati da postoji", rekao je predsednik. Vučić dodaje da očekuje i značajan broj devojaka koje će služiti vojni rok, ali za