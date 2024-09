Uputstva MUP-a Beograđanima koji žive u centru grada: Počinje uklanjanje granate iz Prvog svetskog rata

Artiljerijska granata iz Prvog svetskog rata koja je pronađena na gradilištu u Vlajkovićevoj ulici u blizini Skupštine Srbije, sutra će biti uklonjena sa tog mesta i uništena na bezbednoj lokaciji.

MUP obaveštava građane koji žive u neposrednoj blizini da će neutralizacija i transport artiljerijske granate biće obavljen u periodu od osam do 12 sati. Građani koji žive u Vlajkovićevoj ulici, na Trgu Nikole Pašića, u Kosovskoj, majke Jevrosime, Svetogorskoj i Kondinoj danas i sutra moraju da postupaju po nekoliko upustava. Građani moraju da uklone svoja parkirana vozila iz ulica koje ograničavaju Dom narodne skupštine do sutra. To se odnosi na Vlajkovićevu i