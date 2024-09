(VIDEO/FOTO) U nesreći u Ušću kod Kraljeva učestvovalo vojno vozilo, mediji pišu da ima stradalih

Na putu Kraljevo-Raška kod Ušća danas posle 13 časova dogodila se saobraćajna nesreća.

Mediji prenose da ima stradalih. Kako nam je rečeno u PU Kraljevo, policija je dobila poziv oko 13.20, nakon čega je patrola krenula ka mestu nesreće. Još uvek nije poznato kako je došlo do nesreće. Kako saznajemo, u saobraćajnoj nesreći je učestvovalo i vojno vozilo. Portal Nova.rs prenosi da su, prema nezvaničnim saznanjima, dve osobe stradale. A post shared by 192.RS (@192_rs) A post shared by 192.RS (@192_rs) Snimak sa puta Kraljevo-Raška pojavio se i na