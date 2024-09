Crno-bele čeka ''pakao'': Atina preplavljena Panatanaikosovim navijačima pred duel sa Partizanom (VIDEO)

Panatanaikos će dočekati Partizan u sklopu turnira Pavlos Janakopulos večeras od 21 čas, a u Atini vlada velika euforija pred ovaj duel.

FOTO: EPA Prema procenama očekuje se oko 35.000 ljudi koji će doći da gledaju ovaj duel. Nekoliko sati pre samog meča, ulice Atine su preplavljene Panatinim navijačima. Drums and Smoke: Panathinaikos fans at rally through central Athens, ahead of tonight’s basketball tournament at the Panathenian Stadium. #Greece pic.twitter.com/uPK5S2BFpE — Iliana Mier-Lavin (@imlavin) September 21, 2024 Jedno je sigurno - večeras će biti spektakl! BONUS VIDEO: Top 10 najboljih