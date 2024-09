Eksplozija gasa u rudniku! Horor u Iranu, više od 50 ljudi stradalo: Akcija spasavanja traje 4 sata, najmanje 20 povređenih

Najmanje 51 osoba je poginula i 20 je povređeno u eksploziji metana u rudniku uglja u iranskoj pokrajini Južni Horasan, preneo je Rojters.

Nesreću je izazvala eksplozija gasa metana u B i C blokovima rudnika, koji vodi kompanija Madandžo. Guverner provincije Južni Horasan Ali Akbar Rahimi rekao je da se 76 odsto uglja u zemlji obezbeđuje iz tog regiona i oko osam do 10 velikih kompanija radi u regionu, uključujući i kompaniju Madandžo. Rahimi je rekao da je gustina metana u bloku visoka i da će operacija spasavanja trajati oko tri do četiri sata. Eksplozija u istočnom Iranu dogodila se u subotu oko 21