Pokušaj ubistva u Lebanu: Mladić razbijenom pivskom flašom naneo više ubodnih rana u vrat muškarcu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Lebanu uhapsili su N.

S. (22) iz Lebana, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju. On je, kako se sumnja, ispred jednog lokala u Lebanu, nakon kraće rasprave i tuče, razbijenom pivskom flašom naneo više ubodnih rana u vrat muškarcu (26), koji je zadobio teške telesne povrede opasne po život, saopštila je danas Policijska uprava Leskovac. Osumnjičenom je, po ovlašćenju Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz