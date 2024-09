Zelenski: Narednih nekoliko meseci biće odlučujući u ovom ratu

Narednih nekoliko meseci biće odlučujući u ratu Rusije protiv Ukrajine, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski povodom dobijanja Zlatne ploče koju mu je uručila Američka akademija dostignuća. "Američka akademija dostignuća već 60 godina nagradom Zlatna ploča odaje priznanje za doprinos razvoju čovečanstva.

Za domišljatost, koja se može ostvariti samo u uslovima slobode", napisao je Zelenski na društvenoj mreži Iks. On je naglasio da je Ukrajini preostalo malo vremena da se odredi ishod rata. "Nemamo mnogo vremena. Sledećih nekoliko meseci biće odlučujući u ovom ratu, ratu Rusije protiv Ukrajine i svih vas, jer je to rat Rusije protiv same slobode. Imamo malo vremena da odredimo kakav će biti njegov ishod, a moramo ga odrediti – ne Rusija i ne njeni krvavi saveznici.