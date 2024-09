Sramota u Novom Sadu: Iz lokala ukrao kutiju sa humanitarnim prilozima

: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su S.

M. (42) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo krađa. Sumnja se da je on, u nedelju, iz ugostiteljskog objekta u Novom Sadu, ukrao kutiju sa novcem, prikupljenim u humanitarne svrhe. Policija je, sutradan, identifikovala i pronašla osumnjičenog kome je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.