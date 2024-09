Đedović: Iz Azerbejdžana ćemo moći da dobijemo do milion kubika gasa dnevno tokom zime

Minstarka energetike Dubravka Đedović Handanović i azerbejdžanski ministar energetike Parviz Šahbazov potpisali su danas Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti zelene energije između dve zemlje, a predstavnici Srbijagasa i azerbejdžanske kompanije SOCAR su potpisali sporazum o snabdevanju gasom koji predviđa dobijanje do milion kubika dnevno za potrebe Srbije.

'Mi smo prošle godine u Bakuu potpisali memorandum između dva ministarstva kao i ugovore između naših kompanija, gasnih kompanija, u kojima se predviđa da Srbija dobija do 400 miliona kubnih metara gasa godišnje do 2026. godine, a nakon toga ove količine se mogu povećati na milijardu metara kubnih. Srbija će moći da računa na sigurno milion kubika gasa dnevno iz Azerbejdžana tokom ove zime, zapravo od 1. novembra do 31. marta', rekla je Đedović Handanović u Palati