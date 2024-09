Stojan Ilić osuđen na samo 19 godina zatvora zbog ubistva tinejdžerke (16) u Ripnju

: Stojan Ilić osuđen je na 19 godina zatvora zbog ubistvo Nevene P. (16) u Ripnju, koje se dogodilo 16. aprila prošle godine.

Suđenje Iliću relativno je brzo okončano, s obzirom na to da je počelo 25. januara. Za to vreme, održano je tri ročišta, uključujući i današnje, dok su tri odložena. Saslušan je Ilić, koji je priznao ubistvo, ali tvrdio da se ne seća tačnog momenta kada je ubio devojčicu. „Ona je u kolima skočila na mene, vređala me je, izašla je iz auta. Ubeđivao sam je da je odvezem kući, nije htela. Govorila je da sam retardiran, da sam bolesnik. Došle su mi neke crne misli,