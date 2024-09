Ova autobuska linija menja trasu: Od nedelje će ići do nove stanice na Novom Beogradu

Autobuska linija Beograd - Pančevo prevoznika Pantransport od nedelje će, pošto se otvori nova autobuska stanica, imati novu trasu.

Trasa linije Pančevo AS - Beograd BAS koju će koristiti autobusi Pantransporta biće: Bulevar despota Stefana - Takovska - Kneza Miloša - Mostarska petlja - Bulevar Živojina Mišića (pored Sajma) - Most na Adi - Jurija Gagarina - BAS. Sva registrovana stajališta ostaju u primeni, red vožnje ostaje nepromenjen, kao i cena vozne karte", kazali su nam u ovom preduzeću. Otvaranje nove autobuske stanice preusmeriće autobuse iz starog dela grada na mostove Gazela i Most na