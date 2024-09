Francuska uputila hitno naređenje Izraelu: "Napadi na Liban moraju odmah da prestanu"

Francuski ambasador pri Ujedinjenim nacijama rekao je večeras da napadi iz vazduha na Liban moraju odmah da prestanu, nakon što je Izrael gađao komande Hezbolaha u južnom Bejrutu.

"Obimni napadi koji su se danas dogodili u južnim predgrađima Bejruta doneli su razaranje i uzeli mnoge žrtve. Ovo mora odmah da se zaustavi", rekao je Nikola de Rivijer na sastanku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, preneo je Rojters. Izraelska vojska izvela je prvi vazdušni napad na Bejrut 20. septembra, a uprkos pokušaju zapadnih sila da dođe do prekida vatre, iz Tel Aviva su poručili da ne pristaju na to. Iz kabineta Benjamina Netanjahua su rekli da nisu on