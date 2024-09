Najmanje 30 ljudi poginulo u četiri države SAD od uragana Helena, spasioci se bore da izvuku ljude iz nabujale vode (FOTO)

Uragan „Helena“ je danas izazvao razaranje širom američke savezne države Floride, a u četiri savezne dražave SAD je poginulo najmanje 30 ljudi, dok se spasioci bore da izvuku ljude iz nabujale vode.

Guverner savezne države Džordžije Brajan Kemp je rekao da su desetine ljudi i dalje u zgradama oštećenim uraganom kategorije četiri na skali do pet. Brzina vetra je dostizala 225 kilometara na sat. Stigao je do kopna prošle noći u slabo naseljenoj oblasti Floride Big Bend, gde su ribarska sela i skrovita mesta za odmor. Protutnjao je stotinama kilometara ka severu izazivajući poplave do države Severne Karoline gde se izlilo jedno jezero. Više bolnica u saveznoj