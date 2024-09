Kina isporučila Putinu novo moćno oružje? Ovo menja sve, hitno se oglasio NATO: "Duboka zabrinutost..."

Zapad poseduje dokaze da Kina isporučuje Rusiji oružje za rat u Ukrajini.

To piše Tajms pozivajući se na izjave neimenovanih zapadnih zvaničnika. Izveštaj koji su dobili saveznici ukazuje na to da kineska kompanija šalje Rusiji specijalno dizajnirane vojne dronove za testiranje u Ukrajini. Posao je zaključen prošle godine, prema rečima jednog zapadnog zvaničnika. On još uvek nije imenovao kinesku kompaniju, međutim dodao je da "postoje jasni dokazi da kineske kompanije isporučuju Rusiji smrtonosno oružje za upotrebu u Ukrajini". "Iako