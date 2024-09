Svetska antidoping agencija traži dve godine suspenzije za Sinera

Svetska antidoping agencija (WADA) saopštula je je da 26. septembra podnela žalbu Sudu za sportsku arbitražu (CAS) i tražila suspenziju za italijanskog tenisera Janika Sinera na period između 12 i 24 meseca. "WADA smatra da zaključak o ‘bez krivice ili nepažnji‘ nije bio ispravan prema važećim pravilima.

WADA traži period neodobravanja od jedne do dve godine. WADA ne traži diskvalifikaciju bilo kakvih rezultata, osim onih koji su već doneseni od strane prvostepenog suda. S obzirom na to da je ova stvar sada na čekanju pred CAS-om, WADA neće davati nikakve dodatne komentare u ovom trenutku", navodi se u saopštenju. Siner je dva puta testiran pozitivno na klostebol, zabranjenu supstancu, u martu 2024. godine, posle čega je, pred start US Opena, od strane nezavisnog