Siner se hitno oglasio: "Nemam šta da krijem"

Prvi teniser sveta Janik Siner izdao je saopštenje nakon odluke Svetske antidoping agencije (WADA) da uloži žalbu kod Suda za sportsku arbitražu (CAS).

WADA od CAS traži 12 do 24 meseca suspenzije za italijanskog igrača. "Razočaran sam što je WADA uložila žalbu na odluku ITIA, nakon što su me nezavisne sudije oslobodile krivice i proglasile me nevinim. Tokom proteklih meseci i tokom ovog procesa postojala su tri odvojena saslušanja i u svakom slučaju je potvrđena moja nevinost. Nekoliko meseci intervjua i istraga, troje viših sudija su istraživali svaki detalj kroz formalna saslušanja Oni su doneli presudu u kojoj