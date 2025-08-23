Srbija na Evrobasketu 2025: potvrđen spisak i pripreme za prvenstvo

Selektor Svetislav Pešić odabrao 12 igrača za Evropsko prvenstvo u Rigi, uz uspešne pripreme i podršku rivala.

Košarkaška reprezentacija Srbije učestvuje na Evropskom prvenstvu u Rigi, gde se takmiči u grupi A sa Letonijom, Turskom, Češkom, Estonijom i Portugalom. Najteži protivnici su domaćin Letonija i Turska, dok ostale selekcije važe za autsajdere. Ozon

Selektor Svetislav Pešić objavio je konačan spisak od 12 igrača za Evrobasket: Aleksa Avramović, Stefan Jović, Vasilije Micić, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Ognjen Dobrić, Vanja Marinković, Nikola Jović, Filip Petrušev, Nikola Jokić, Nikola Milutinov i Tristan Vukčević. Sa šireg spiska otpali su Nikola Topić, Balša Koprivica, Dejan Davidovac, Alen Smailagić i Uroš Trifunović. B92 Večernje novosti Sport klub RTS Mondo Nova Telegraf B92 Euronews Sputnik Danas Novi magazin Radio 021 Nedeljnik BBC News RTV Hot sport Serbian News Media Mondo

Nikola Jokić, najbolji srpski i svetski košarkaš, predvodiće reprezentaciju u pohodu na evropsko zlato, što je izazvalo veliko oduševljenje među ljubiteljima košarke u Srbiji. Kostur tima čine igrači koji su držali u šaci Amerikance na Olimpijskim igrama u Parizu, a Jokićeva uloga je ključna za ambicije Srbije. Kapiten Bogdan Bogdanović takođe je istaknuta figura tima, a Srbija se smatra jednim od glavnih favorita prvenstva, uprkos jakim rivalima poput Francuske i Nemačke. Telegraf Danas Danas Južne vesti

Medicinski tim u saradnji sa stručnim štabom doneo je odluku da je Vasilije Micić spreman za najveće napore, dok je postojala dilema između iskusnog Dejana Davidovca i perspektivnog Tristana Vukčevića, što je uticalo na konačan izbor igrača. Mondo

Pešić je istakao da je bilo teško doneti odluku o konačnom spisku, ali da je ponosan na igrače koji nisu ušli u tim jer su prihvatili da je tim iznad pojedinca. Sportski žurnal Kurir

Reprezentacija Srbije ostvarila je ubedljivu pobedu u pripremnom meču protiv Slovenije rezultatom 106:72, uz incident u publici koji je izazvao Miran Fabjan. Hot sport

U sportu je zabeležen i emotivan trenutak: preminuo je legendarni Dan Tana, bivši predsednik FK Crvena zvezda i vlasnik Brentforda, koji je ostavio značajan trag u sportu i kulturi. Hot sport

Selektor turske reprezentacije Ergin Ataman prepoznao je snagu Srbije i naglasio važnost jedinstva za uspeh na Evrobasketu, ističući da pozitivno razmišljanje donosi uspeh. Hot sport

