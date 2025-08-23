Odbojkašice Srbije započele odbranu titule na Svetskom prvenstvu pobedom nad Ukrajinom

Naslovi.ai pre 33 minuta

Srpske odbojkašice su na 20. Svetskom prvenstvu na Tajlandu ostvarile ubedljivu pobedu u prvom kolu grupe H i pripremaju se za duel sa Kamerunom.

Svetsko prvenstvo za odbojkašice počelo je na Tajlandu, a Srbija, kao dvostruki uzastopni prvak sveta, u prvom kolu grupe H savladala je Ukrajinu rezultatom 3:0 (25:21, 25:19, 25:17). Meč je odigran u Bangkoku, a direktan prenos bio je na RTS-u i drugim kanalima.

Najefikasnije su bile Tijana Bošković sa 19 poena i Aleksandra Uzelac sa 15, dok je Hena Kurtagić dodala 10 poena, a Vanja Ivanović je debitovala sa 9 poena. Selektor Zoran Terzić izrazio je zadovoljstvo igrom i rezultatom, ističući da je Ukrajina imala dobre igrače, ali da je Srbija dominirala tokom celog meča. Kapiten Tijana Bošković odigrala je 170. zvanični meč za reprezentaciju i bila je ključna u pobedi sa 19 poena i visokim procentom realizacije. Bošković je istakla da su pripremne utakmice pomogle timu da se dobro spremi za šampionat.

U grupi H, Japan je u prvom kolu savladao Kamerun sa 3:0, potvrdivši kvalitet svoje selekcije. Srbija će u narednom kolu igrati protiv Kameruna.