Odbojkašice Srbije započele odbranu titule na Svetskom prvenstvu pobedom nad Ukrajinom

Naslovi.ai pre 33 minuta
Odbojkašice Srbije započele odbranu titule na Svetskom prvenstvu pobedom nad Ukrajinom

Srpske odbojkašice su na 20. Svetskom prvenstvu na Tajlandu ostvarile ubedljivu pobedu u prvom kolu grupe H i pripremaju se za duel sa Kamerunom.

Svetsko prvenstvo za odbojkašice počelo je na Tajlandu, a Srbija, kao dvostruki uzastopni prvak sveta, u prvom kolu grupe H savladala je Ukrajinu rezultatom 3:0 (25:21, 25:19, 25:17). Meč je odigran u Bangkoku, a direktan prenos bio je na RTS-u i drugim kanalima. Telegraf RTS Telegraf

Najefikasnije su bile Tijana Bošković sa 19 poena i Aleksandra Uzelac sa 15, dok je Hena Kurtagić dodala 10 poena, a Vanja Ivanović je debitovala sa 9 poena. Selektor Zoran Terzić izrazio je zadovoljstvo igrom i rezultatom, ističući da je Ukrajina imala dobre igrače, ali da je Srbija dominirala tokom celog meča. Kapiten Tijana Bošković odigrala je 170. zvanični meč za reprezentaciju i bila je ključna u pobedi sa 19 poena i visokim procentom realizacije. Bošković je istakla da su pripremne utakmice pomogle timu da se dobro spremi za šampionat. Sportski žurnal Politika B92 Sport klub Večernje novosti Nova

U grupi H, Japan je u prvom kolu savladao Kamerun sa 3:0, potvrdivši kvalitet svoje selekcije. Srbija će u narednom kolu igrati protiv Kameruna. B92 Večernje novosti RTS

Povezane vesti »

Tijana Bošković posle pobede poslala poruku srpskim navijačima: „Nakon što osvojimo medalju, moramo da zaboravimo na to…“…

Tijana Bošković posle pobede poslala poruku srpskim navijačima: „Nakon što osvojimo medalju, moramo da zaboravimo na to…“

Nova pre 42 minuta
Tijana ispunjava želje – slikala se sa Ukrajinkama

Tijana ispunjava želje – slikala se sa Ukrajinkama

Sport klub pre 1 sat
Šampionski od starta: Odbojkašice u prvom kolu grupe H na SP u Tajlandu savladale Ukrajinu

Šampionski od starta: Odbojkašice u prvom kolu grupe H na SP u Tajlandu savladale Ukrajinu

Večernje novosti pre 1 sat
Srbija u odbranu svetske krune krenula maksimalnom pobedom

Srbija u odbranu svetske krune krenula maksimalnom pobedom

Sportski žurnal pre 3 sata
Terzić prijatno iznenađen: Bilo je bolje nego što smo se nadali...

Terzić prijatno iznenađen: Bilo je bolje nego što smo se nadali...

Kurir pre 3 sata
Rezime drugog dana SP: Gvideti slomio Bugarke, namučila se Kina

Rezime drugog dana SP: Gvideti slomio Bugarke, namučila se Kina

Sport klub pre 3 sata
Tijana Bošković posle trijumfa nad Ukrajinom: "Ne osećamo pritisak"

Tijana Bošković posle trijumfa nad Ukrajinom: "Ne osećamo pritisak"

Sportske.net pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaSvetsko prvenstvoRTSKamerunUkrajinaTajlandBangkokJapan

Sport, najnovije vesti »

Aleksandra Krunić i Ana Danilina osvojile titulu u dublu u Klivlendu

Aleksandra Krunić i Ana Danilina osvojile titulu u dublu u Klivlendu

Danas pre 17 minuta
Napoli pobedom krenuo u odbranu titule, Milanu ni gol Strahinje Pavlovića nije pomogao da izbegne šokantan poraz od Kremonezea…

Napoli pobedom krenuo u odbranu titule, Milanu ni gol Strahinje Pavlovića nije pomogao da izbegne šokantan poraz od Kremonezea

Danas pre 42 minuta
Laslo Đere zbog povrede odustao od Ju Es opena

Laslo Đere zbog povrede odustao od Ju Es opena

Danas pre 1 sat
Mladi vaterpolisti Srbije u finalu Evropskog prvenstva U18

Mladi vaterpolisti Srbije u finalu Evropskog prvenstva U18

Danas pre 2 sata
Ebereči Eze novo pojačanje Arsenala

Ebereči Eze novo pojačanje Arsenala

Danas pre 3 sata