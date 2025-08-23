Tijana Bošković posle trijumfa nad Ukrajinom: "Ne osećamo pritisak"

Tijana Bošković posle trijumfa nad Ukrajinom: "Ne osećamo pritisak"

Odbojkašice Srbije su silotivo krenule u odbranu titule na šampionatu sveta.

Srpkinje su u prvom kolu grupe H turnira na Tajlandu savladale Ukrajinu sa 3:0 u setovima, a kapiten naše selekcije Tijana Bošković bila je zadovoljna učinjenim na terenu. Bošković je inače osvojila 19 poena na ovom meču. "Počele smo veoma dobro, dominirale smo. Prijateljske utakmice su nam pomogle, veoma sam srećna što smo ovako počele Svetsko prvenstvo. Ne osećamo pritisak, ali ima još timova koji žele da osvoje zlato. Hvala svima na podršci, nadam se da na
OdbojkaSvetsko prvenstvoUkrajinaTajland

