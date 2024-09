Milojević o povredi Glazera: Kad ne poštujemo dogovor…

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević nije bio veoma raspoložen na konferenciji za medije posle pobede nad Železničarom 2:1, a sve zbog povrede golmana Omrija Glzaer.

Izraelac je u 63. minutu zakasnio za izletanjem na loptu i tako omogućio protivniku da stigne do izjednačenja. „Čestitam igračima na pobedi. Imamo malo vremena da se odmorimo. Zgusnut je raspored. Dosta igrača koji dolaze posle povrede. Opet smo i Glazera izgubili. Sami sebe ubijamo, ne znam što se to događa. Videćemo to i rešiti“, rekao je Milojević i dodao: „Dominirali smo 90 minuta. Postigli smo golove, imali smo dosta šansi, ali moramo bolje da završavamo